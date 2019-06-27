Гречаный: Наш общий интерес – работать так, чтобы людям было хорошо (ВИДЕО)

Гречаный: Наш общий интерес – работать так, чтобы людям было хорошо (ВИДЕО)

Республика Молдова очень заинтересована в возобновлении работы молдо-российской межправкомиссии, поскольку необходимо решить накопившиеся за последние годы между двумя странами проблемы. Об этом в рамках встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым заявила спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный. 

– Главное, чтобы работа началась на уровне ведомств, чтобы пошли контакты. Мы, со стороны парламента, сделаем для этого все возможное. В нашем парламентском большинстве мы договорились, что будем работать для того, чтобы людям было хорошо. Это наш общий интерес. Люди нам поверили, у них очень большие ожидания. Поэтому от нас будет зависеть очень многое, – сказала она. 

Гречаный также подчеркнула важность межпарламентского сотрудничества между Молдовой и Россией.

Видео скоро. 

 

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