Гречаный: Наш общий интерес – работать так, чтобы людям было хорошо (ВИДЕО)

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Республика Молдова очень заинтересована в возобновлении работы молдо-российской межправкомиссии, поскольку необходимо решить накопившиеся за последние годы между двумя странами проблемы. Об этом в рамках встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым заявила спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный.

– Главное, чтобы работа началась на уровне ведомств, чтобы пошли контакты. Мы, со стороны парламента, сделаем для этого все возможное. В нашем парламентском большинстве мы договорились, что будем работать для того, чтобы людям было хорошо. Это наш общий интерес. Люди нам поверили, у них очень большие ожидания. Поэтому от нас будет зависеть очень многое, – сказала она.

Гречаный также подчеркнула важность межпарламентского сотрудничества между Молдовой и Россией.

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