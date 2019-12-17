Гречаный: Наш долг – сохранить связь времен и уважение к традициям во имя будущих поколений (ФОТО)

Гречаный: Наш долг – сохранить связь времен и уважение к традициям во имя будущих поколений (ФОТО)

Зинаида Гречаный приняла участие в торжественном мероприятии, которое прошло под патронатом Президента Республики Молдова в Национальном дворце им. Н. Сулака и было посвящено завершению Года семьи и 660-летию создания Молдавского государства.

– Великолепный концерт, замечательные выступающие, в том числе такие талантливые малыши! У нас прекрасная страна, с богатой историей и древними традициями. Наш долг – сохранить эту связь времен и уважение к традициям во имя будущих поколений, – отметила она на своей странице в соцсети. 

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