Гречаный: Наш долг – сохранить связь времен и уважение к традициям во имя будущих поколений (ФОТО)

Зинаида Гречаный приняла участие в торжественном мероприятии, которое прошло под патронатом Президента Республики Молдова в Национальном дворце им. Н. Сулака и было посвящено завершению Года семьи и 660-летию создания Молдавского государства.

– Великолепный концерт, замечательные выступающие, в том числе такие талантливые малыши! У нас прекрасная страна, с богатой историей и древними традициями. Наш долг – сохранить эту связь времен и уважение к традициям во имя будущих поколений, – отметила она на своей странице в соцсети.