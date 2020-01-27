Гречаный: Наш долг – бороться с любой формой нетерпимости, дискриминации, расизма, антисемитизма и ксенофобии (ФОТО)

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Сегодня, в день памяти жертв Холокоста, вместе с представителями Ассоциации бывших узников концлагерей и гетто, правительства, дипломатического корпуса, аккредитованного в Кишиневе, Еврейской общины Республики Молдова, председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный приняла участие в реквием-митинге, организованном на Мемориале жертвам фашизма в Кишиневе. В митинге приняли участие также депутаты и муниципальные советники ПСРМ.

Спикер отметила, что “Международный день памяти жертв Холокоста заставляет нас задуматься над тем, что нам нужно делать для того, чтобы никогда не допустить повторения такой катастрофы”.

– Мы должны хранить память о событиях того времени и не забывать боль и стыд за произошедшее, которые мы чувствуем и сегодня. Наш долг, властей, гражданского общества, каждого гражданина в отдельности – бороться с любой формой нетерпимости, дискриминации, расизма, антисемитизма и ксенофобии, – сказала она.

27 января – в день освобождения в 1945 году заключенных в лагере Аушвиц-Биркенау советскими войсками, – поминают жертв Холокоста. Памятник жертвам фашизма в Кишиневе был создан в 1980-х годах группой скульпторов во главе с Аурелом Давидом, автором знаменитой работы “Дерево Эминеску”. В 90-х годах памятник был разрушен вандалами. 9 мая 2015 года усилиями Еврейской общины Республики Молдова был открыт Мемориал жертвам фашизма.

