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Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаный накануне встретилась с представительной делегацией Федерального собрания России, в состав которой вошли заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ольга Епифанова, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Федерального Собрания Российской Федерации Константин Косачев и заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Федерального Собрания РФ Юрий Федоров.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества наших стран.

– Отметила, что Республика Молдова может служить примером того, как строить мосты и как совместные усилия могут улучшить жизнь людей, а внешняя политика может быть сбалансированной и дружелюбной. Подчеркнула необходимость диалога и заявила об открытости для решения проблем двусторонней повестки дня. Нас объединяет стремление вернуть страну на нормальный путь. Мы освободили государство, но еще многое нужно сделать. Важно, что у парламентского большинства есть поддержка народа и внешних партнеров, власти единодушны в продвижении сбалансированной внешней политики и необходимости активизации двусторонних отношений с Российской Федерацией, в том числе на уровне парламентов, – подчеркнула спикер.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Федерального Собрания Российской Федерации Константин Косачев отметил, что действующее большинство является истинным носителем суверенитета, поскольку оно заявляет о своем праве продвигать свое собственное видение в интересах страны. В то же время Ольга Епифанова и Юрий Федоров выступили за углубление сотрудничества на местном уровне, а также за расширение гуманитарных и культурных связей.

В завершение председатель парламента пригласила депутатов Госдумы принять участие в августе в Молдове в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения нашей страны от фашизма.