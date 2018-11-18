Гречаный: Нас большинство, приходит наше время! (ФОТО)

В столице стартовал масштабный марш народного большинства, который проводит Партия социалистов. В двух колоннах, стартовавших от Академии наук Молдовы и от Цирка, насчитываются уже десятки тысяч граждан.
Колонну от Цирка возглавила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный.
– Вместе с десятками тысяч людей, прибывающими сегодня со всех уголков страны, направляемся к площади Великого Национального собрания, где в 12.00 состоится Общереспубликанский митинг протеста против разрушительного 9-летнего правления евроунионистских властей. Нас большинство. Приходит наше время. У Молдовы есть будущее! – отметила она.
Граждане скандируют: “Молдова!”, “За президента!”, “Социалисты!”, “Победа!”, “Вор должен сидеть в тюрьме!”.
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