Гречаный: Нас большинство, приходит наше время! (ФОТО)

Гречаный: Нас большинство, приходит наше время! (ФОТО)

В столице стартовал масштабный марш народного большинства, который проводит Партия социалистов. В двух колоннах, стартовавших от Академии наук Молдовы и от Цирка, насчитываются уже десятки тысяч граждан. 

Колонну от Цирка возглавила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный.

– Вместе с десятками тысяч людей, прибывающими сегодня со всех уголков страны, направляемся к площади Великого Национального собрания, где в 12.00 состоится Общереспубликанский митинг протеста против разрушительного 9-летнего правления евроунионистских властей. Нас большинство. Приходит наше время. У Молдовы есть будущее! – отметила она. 

Граждане скандируют: “Молдова!”, “За президента!”, “Социалисты!”, “Победа!”, “Вор должен сидеть в тюрьме!”.

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