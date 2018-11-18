Гречаный: Нас большинство, приходит наше время! (ФОТО)

– Вместе с десятками тысяч людей, прибывающими сегодня со всех уголков страны, направляемся к площади Великого Национального собрания, где в 12.00 состоится Общереспубликанский митинг протеста против разрушительного 9-летнего правления евроунионистских властей. Нас большинство. Приходит наше время. У Молдовы есть будущее! – отметила она.