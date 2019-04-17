Гречаный: Народ ждет постоянной, а не временной власти! (ВИДЕО)

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Партия социалистов предложила создать коалицию блоку “правых” партий “АКУМ”, которые находились в оппозиции по отношению к действующей власти. Имея 61 мандат, социалисты и “акумовцы” могут вместе избрать спикера и правительство, однако переговоры не получаются из-за того, что “АКУМ” не хочет идти на уступки. Об этом в рамках интервью на телеканале “Россия 24” заявила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный.

– Мы больше никому не предлагали создать коалицию. В парламент прошли и демократы, которые до сих пор находились у власти. Мы постоянно боролись с этим режимом, и поэтому мы решили предложить (создать коалицию – прим. ред.) “правым”. Можно ведь договориться! Но почему-то “правые”, которые получили только 26 мандатов в парламенте, решили, что им должна принадлежать вся власть – и спикер, и правительство, – сказала она.

Гречаный выразила уверенность: правительство и парламент должны быть не какими-то “временными”, а на постоянной основе.

– Молдова не должна пойти на досрочные парламентские выборы, это никому не нужно. Народ не этого ждет, а постоянства, тем более, что это нужно нашей экономике, а экономика зависит от политической стабильности, – добавила она.

Председатель ПСРМ вновь озвучила условия партии для формирования парламентского большинства, отметив, что социалисты будут продолжать настаивать на этом.

– “АКУМ” не должен просто требовать, чтобы мы им все отдали, чтобы они правили страной, а мы были где-то на “подхвате”. Такого не может быть. Мы будем четко отстаивать свои позиции, они довольно понятные, эти позиции понимает весь народ. Даже избиратели “АКУМ”, что руководство этого блока – какое-то недоговороспособное, – отметила Гречаный.

Подытожив, лидер ПСРМ подчеркнула, что у Молдовы должно быть нормальное правительство, которые будут уметь вести взвешенную внешнюю политику и дружить со всеми.

– Молдова – маленькая страна, должна уметь дружить со всеми в своих интересах, – заключила она.