Гречаный: Надеюсь, что в новом году сотрудничество властей будет таким же эффективным (ВИДЕО)

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Председатель Парламента РМ, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный представила на совместном с Президентом РМ Игорем Додоном и премьер-министром Ионом Кику брифинге краткие итоги деятельности парламента в 2019 году.

Зинаида Гречаный уточнила, что речь идет не о результатах за год, так как парламент начал свою деятельность только 8 июня. Тем не менее, за этот период было зарегистрировано 293 законодательных инициативы. 175 из них были утверждены законодательным органом. При этом Зинаида Гречаный отметила, что, несмотря на отсутствие парламентского большинства, некоторые проекты, как социальные, так и экономические, поступившие от президента, правительства или депутатов, были приняты единогласно.

– Это очень важное достижение. Мы все объединились, потому что наша цель – найти то, что нас объединяет, а не то, что разделяет. Вот почему я призвала депутатов парламента продвигать такие инициативы – в социальной сфере, в экономике, – которые идут на пользу всему обществу, всей стране, – сказала спикер.

Зинаида Гречаный напомнила также, какие жаркие дискуссии шли в парламенте по поводу утверждения закона о бюджете.

– Очень важно было, чтобы страна вступила в новый год с принятыми законами о бюджете: и государственным бюджетом, и бюджетом государственного социального страхования, и бюджетом медицинского страхования. Надеюсь, что сегодня мы отправим их президенту для промульгации, – добавила она.

Председатель парламента также отметила, что необходимые ресурсы на финансирование социально-экономических инициатив были найдены, и поблагодарила за это коллег из правительства.

– Это означает, что мы работаем в тандеме. Мы нашли необходимые ресурсы, о которых раньше было много споров, и даже было сказано, что нет средств для индексации пенсий, для повышения заработной платы. Всё, что нужно было, – приложить усилия, а не просто делать заявления, как те, кто просто не знают, как работать, и пытаются обвинять друг друга, – добавила она.

В заключение Зинаида Гречаный выразила надежду на то, что в новом году сотрудничество ветвей власти будет столь же эффективным.