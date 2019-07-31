Гречаный на закрытии парламентской сессии: Впервые во имя общих целей удалось объединиться столь разным силам (ВИДЕО)

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Сегодня прошло последнее заседание весенне-летней сессии Парламента Республики Молдова, на котором председатель законодательного органа подвела итоги работы. Спикер отметила, что эта сессия была одной из самых эффективных и значимых по принятым решениям и последствиям для страны.

– Как председатель Парламента РМ, я горжусь тем, что впервые в истории Молдовы нам удалось объединить парламентские фракции политических партий, стоящих на столь разных позициях – во имя общих целей – освобождения захваченного государства, восстановления сотрудничества с внешними партнерами и главное – развития нашей страны и роста благосостояния нашего народа. На этой сессии парламент принял значимую и резонансную Декларацию о захваченном государстве, констатировав факт узурпации власти в стране и потребовав отправить в отставку руководителей всех государственных структур, которые были замешаны в тотальной коррупции и находились под контролем скомпрометировавшей себя Демократической партии. Впервые новое парламентское большинство добилось признания мировых держав, как на Западе, так и на Востоке. В этом смысле ситуация в Республике Молдова может служить примером мирного разрешения политического кризиса для других стран. Было избрано руководство парламента, утверждено новое правительство, которое приступило к своей деятельности, – отметила она.

Зинаида Гречаный подчеркнула, что на этой сессии были приняты очень важные решения в рамках временного политического соглашения ПСРМ и “АКУМ” о деолигархизации и возвращении Республики Молдова в конституционное русло. В частности, парламент проголосовал за возвращение полномочий Президента Республики Молдова в области обороны и безопасности; были внесены поправки в Закон о прокуратуре, принят во втором чтении законопроект о возвращении к пропорциональной избирательной системе.

Всего же, по предварительным данным, парламент принял 76 законодательных актов, из которых 19 законов и 57 постановлений, 26 законопроектов утверждено в первом чтении. 129 законопроектов зарегистрировано в парламента, авторами выступили правительство, парламентские фракции и независимые депутаты.

– В парламенте активно работают комиссии по расследованию банковского мошенничества, антиконституционного путча Демократической партии, условий сдачи в концессию и приватизации госимущества с 2013 года. Мы уверены, что результаты работы этих комиссий будут транспарентными и корректными. Парламент утвердил кандидатуру исполняющего обязанности генерального прокурора, который вчера уже был назначен Указом Президента РМ, а сегодня проголосовал за назначение нового директора Национального антикоррупционного центра. Считаю очень важной согласованную работу парламента и правительства. Это сотрудничество особенно необходимо для налаживания благоприятной деловой среды, условий для социально-экономического развития страны, – перечислила спикер.

Она также отметила хороший старт общего решения о проведении взвешенной внешней политики в интересах страны и нашего народа.

– Прежде всего, мы договорились, что все международные соглашения, подписанные до сих пор Республикой Молдова, будут оставаться в силе, и все наши обязательства по этим соглашениям будут реализовываться. Речь идет в том числе, как о Соглашении об ассоциации с ЕС, так и о Соглашении о статусе наблюдателя Республики Молдова в ЕАЭС. Как доказательство нашей приверженности взвешенной политике отмечу визит делегации Парламента в составе представителей всех фракций коалиции во главе с председателем парламента в Москву, по приглашению руководства Государственной Думы, а также визит председателя парламента и премьер-министра в Брюссель, где состоялась наша встреча с председателем Европарламента, – заявила Зинаида Гречаный.

В заключение выступления спикер поблагодарила всех депутатов за активную работу.

– Уверена, что у нас получится реализовать все поставленные перед нами задачи. Работы предстоит очень много, поэтому в августе мы соберемся на внеочередные заседания, – подытожила она.