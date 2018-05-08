Гречаный на встрече с представителем USAID: ПСРМ выступает за сбалансированную внешнюю политику Молдовы (ФОТО)

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный провела сегодня встречу с заместителем Администратора Бюро USAID по Европе и Евразии Броком Бирманом.

Во встрече принял участие также Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Республике Молдова Джеймс Д. Петтит.

Стороны обсудили вопросы экономической ситуации в Республике Молдова и взаимодействия Республики Молдова и Агентства США по международному развитию (USAID). Представитель Агентства США рассказал о проектах, которые были реализованы в РМ при поддержке USAID, а также о планах на будущее.

Во время беседы было отмечено, что, несмотря на значительную помощь западных партнеров, простые люди, к сожалению, не чувствуют изменений в лучшую сторону в экономической ситуации в Республике Молдова.

– Подчеркнула, что ситуацию в нашей стране может изменить переход от экономики, основанной на денежных переводах и импорте – к экономике, основанной на производстве и экспорте. Отметила, что ПСРМ выступает за сбалансированную внешнюю политику – наша страна нуждается в сотрудничестве как с Западом, так и с Востоком, – рассказала Гречаный на своей странице в соцсети.