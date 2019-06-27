Гречаный на встрече с председателем Госдумы: У нас была одна цель – освободить страну от узурпаторов (ВИДЕО)

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Председатель парламента Зинаида Гречаный вместе с членами молдавской делегации встретилась сегодня с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным. Гречаный отметила, что на встрече присутствуют представители “парламентского большинства, которое изменило ситуацию в нашей стране и избавило государство от тех узурпаторов, которые в последние годы находились у власти”.



– У нас разные политические, идеологические взгляды, но, наверное, у всех взял верх здравый смысл: “Нужно изменить страну. Так больше продолжаться не может”. При создании парламентского большинства мы руководствовались именно этим. У нас была одна цель – избавить нашу страну от узурпаторов. И, конечно, мы очень хотели, чтобы это произошло мирным путем, – сказала она.

Председатель молдавского парламента рассказала руководству Госдумы РФ о том, в каких условиях проходило создание парламентского большинства 8 июня 2019 года. Вместе с тем она в очередной раз подчеркнула, что в тот день в зале парламента, несмотря на отсутствие света и элементарных условий, находились практически все послы аккредитованных в Молдове стран. Кроме того, Гречаный напомнила о том, как узурпированный прежней властью Конституционный суд практически сразу же отменял все принимаемые новым руководством страны решения.

– Тут сыграло очень важную роль согласие трех больших мировых игроков, я не побоюсь этого слова, – РФ, США и ЕС. Они объединились и признали новую власть. Когда все это увидели, узурпаторы сбежали из страны, а КС отменил все свои предыдущие решения и ушел в отставку. Новая власть была признана и заработала, парламент работает в полном составе, и правительство тоже. Слава Богу, что это всё произошло мирным путем, – добавила она.

Гречаный также подчеркнула, что восстановление отношений с Россией для новой власти в нашей стране имеет огромное значение.

– У нас накопилось столько проблем! Даже наши межпарламентские связи были односторонними. Я рада, что в составе нашей делегации – наши коллеги. Это означает, что мы будем дальше работать и налаживать все взаимоотношения. Заработала межправительственная комиссия. Этой работе мы будем уделять много внимания, потому что накопилось также много проблем. Главное, чтобы сотрудничество между нашими странами было на уровне всех ветвей власти – не только между президентами, вы знаете, что нашим президентам очень многое удалось сделать, но чтобы было и межправительственное сотрудничество, и на уровне парламентов, и не только одной фракции, – отметила спикер.

В завершение Зинаида Гречаный отметила, что новое руководство страны отдает себе отчет в том, что будет непросто, но оно докажет всем, что оно лучше других, так как этого ждут люди.

– Признание Российской Федерацией новой власти в нашей стране много для нас значит и дорогого стоит, – сказала она.