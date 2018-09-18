Гречаный на встрече с послом США: Молдова должна вести взвешенную внешнюю политику

Гречаный на встрече с послом США: Молдова должна вести взвешенную внешнюю политику

Председатель Партии социалистов провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Республике Молдова Джеймсом Петтитом в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране.

Во время беседы стороны рассмотрели вопросы внутренней и внешней политики страны, а также молдо-американского сотрудничества. Лидер ПСРМ поблагодарила американскую сторону за оказанную Молдове финансовую помощь, в частности, для внедрения социальных проектов.

– Отметила позицию Партии социалистов о том, что Республике Молдова необходимо проводить взвешенную внешнюю политику, поддерживать отношения со всеми государствами, как на Западе, так и на Востоке. Пожелала дипломату успехов. Выразила уверенность в том, что с назначением нового посла молдо-американские отношения будут развиваться, – отметила Гречаный по итогу проведенной встречи на своей странице в соцсети. 

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