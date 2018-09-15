Гречаный на встрече с госсекретарем Ватикана отметила необходимость находить общие ценности

Гречаный на встрече с госсекретарем Ватикана отметила необходимость находить общие ценности

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный встретилась в аэропорту с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Кардинал накануне прибыл в Кишинев во главе представительной делегации Ватикана для участия во Всемирном конгрессе семей.

Конгресс проходит в нашей столице 14-16 сентября под патронатом Президента Республики Молдова Игоря Додона и благотворительного фонда Первой леди Din Suflet.

Гречаный приветствовала Его Святейшество на молдавской земле. Она отметила, что в наше время различного рода противостояний нужно стремиться искать и находить общие ценности, которые нас объединяют, способствуют миру и благополучию.

– Всемирный конгресс семьи в эти дни стал площадкой, на которой все мы – представители разных конфессий – едины в главном – приверженности традиционным семейным ценностям. Именно в семье источник мира и благополучия для всех нас – мы должны беречь традиционные ценности и передавать их следующим поколениям, – заметила глава ПСРМ.

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