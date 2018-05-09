Гречаный на марше 9 мая: Это победа, которая должна научить нас всегда побеждать (ВИДЕО)

День Победы – это урок для ныне живущих, они не должны забывать о той войне, унесшей миллионы жизней.

Об этом в ходе Марша Победы и шествия “Бессмертный полк”, проходящего сегодня в Кишиневе, заявила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный.

– Нельзя забывать тех, кто сейчас в живых, и тех, кого уже с нами нет, они учат ныне живущее поколение. Это победа, которая должна научить нас всегда побеждать, – отметила она.

Гречаный пожелала всем гражданам Молдовы, чтобы над ними всегда было мирное небо, чтобы ни им, ни их детям не пришлось испытать ужасы войны.

– Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Низкий поклон Вам за Ваше мужество и героизм! Желаю Вам крепкого здоровья, радости и благополучия! Светлая память героям, отдавшим свои жизни во имя нашего будущего! – сказала она.

Напомним, что сегодня в Кишиневе проходят общегражданский Марш Победы и ставшая уже традиционной акция “Бессмертный полк”. Десятки тысяч граждан пройдут единой колонной от Арки Победы до Мемориала воинской славы “Вечность”, где почтут память героев ВОВ. Колонну возглавил глава государства, который ранее прогнозировал самый масштабный Марш Победы за все годы.