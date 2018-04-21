Гречаный на форуме этносов: Многонациональное наследие – это богатство и сила нашей страны (ФОТО)

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный приняла участие в Форуме этносов, который прошел в Кишиневе сегодня, 21 апреля, под эгидой президента Молдовы Игоря Додона.

Президент озвучил на Форуме две важные инициативы: о придании историческому знамени Штефана чел Маре статуса исторического флага, а также о том, чтобы 30% депутатов Парламента РМ избирались из числа представителей других национальностей, которые в совокупности составляют как раз треть населения страны.

Гречаный отметила, что предвыборный список Партии социалистов на парламентских выборах 2018 года будет на треть состоять из представителей других национальностей, населяющих Молдову.

– На территории Молдовы всегда жили представители разных национальностей. Многонациональное наследие – это богатство нашей страны, это наша сила. Мы должны хранить это наследие, бережно относиться к сохранению не только нашей национальной молдавской культуры, но и культуры народов, представители которых также населяют нашу республику. Все мы граждане Республики Молдова, и все мы хотим сохранить нашу страну, нашу Родину, сделать ее богатой и счастливой, – сказала председатель ПСРМ.