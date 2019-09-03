Гречаный: Мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить защиту инвестиций (ФОТО)

0

Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаный встретилась накануне с поверенным в делах Посольства Государства Катар в Республике Молдова. В ходе встречи стороны обсудили вопросы отношений между двумя государствами в различных областях и выразили взаимную заинтересованность в содействии торгово-экономическому сотрудничеству и в увеличении инвестиций из Катара в Молдову.

– Мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить защиту инвестиций, которые, как мы ожидаем, и впредь будут поступать из Государства Катар, и этот процесс можно ускорить, в том числе путем подписания Меморандума об избежании двойного налогообложения, – отметил он.

Во время встречи были также обсуждены возможности для активизации межпарламентского сотрудничества между двумя странами. Зинаида Гречаный предложила изучить возможность создания парламентской группы молдо-катарской дружбы, которая способствовала бы многоплановому диалогу между гражданами Республики Молдова и Государства Катар.

