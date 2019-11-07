Гречаный: Мы выступаем за сохранение парламентского большинства. Ждем завтра премьера на заседании фракции ПСРМ

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Фракция Партии социалистов собралась сегодня на заседание, чтобы обсудить последние политические события. Как рассказала по итогам заседания председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, все депутаты-социалисты выступают за сохранение существующего парламентского большинства любой ценой.

– Мы предпримем еще одну попытку. Завтра в 09.00 мы проведем в парламенте заседание фракции, на которое приглашаем и госпожу премьер-министра, – сказала она.

Однако, учитывая тот факт, что решение о взятии ответственности правительством уже зарегистрировано в парламенте, сегодня Зинаиде Гречаный предстоит созвать заседание Постоянного бюро. Спикер предложит коллегам провести заседание законодательного органа завтра, 8 ноября, в 15.00, чтобы рассмотреть этот вопрос.

– Все детали будут представлены позже, – добавила она.