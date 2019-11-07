Гречаный: Мы выступаем за сохранение парламентского большинства. Ждем завтра премьера на заседании фракции ПСРМ

Гречаный: Мы выступаем за сохранение парламентского большинства. Ждем завтра премьера на заседании фракции ПСРМ

Фракция Партии социалистов собралась сегодня на заседание, чтобы обсудить последние политические события. Как рассказала по итогам заседания председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, все депутаты-социалисты выступают за сохранение существующего парламентского большинства любой ценой. 

– Мы предпримем еще одну попытку. Завтра в 09.00 мы проведем в парламенте заседание фракции, на которое приглашаем и госпожу премьер-министра, – сказала она. 

Однако, учитывая тот факт, что решение о взятии ответственности правительством уже зарегистрировано в парламенте, сегодня Зинаиде Гречаный предстоит созвать заседание Постоянного бюро. Спикер предложит коллегам провести заседание законодательного органа завтра, 8 ноября, в 15.00, чтобы рассмотреть этот вопрос.

– Все детали будут представлены позже, – добавила она. 

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