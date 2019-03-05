Гречаный: Мы ведем дискуссии только внутри нашей партии и с гражданами (ВИДЕО)

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35 избранных от Партии социалистов в парламент страны депутатов провели сегодня, 5 марта, брифинг для прессы. Председатель формирования Зинаида Гречаный в очередной раз от имени всей партии поблагодарила граждан за оказанную ПСРМ поддержку на выборах и их доверие ко всей партии и к ее кандидатам по одномандатным округам.

– У нас 35 избранных депутатов. 17 были избраны по одномандатным округам – и на севере, и на юге республики, и в Кишиневе. Мы считаем, что это хороший результат. И 18 депутатов, избранных по общенациональному округу, – напомнила она.

Гречаный отметила, что несмотря на то, что ранее возглавляемое ей формирование уже заявляло о том, что озвучит свои дальнейшие планы только после того, как по поводу результатов выборов выскажутся все уполномоченные инстанции, в прессе не перестают муссировать слухи о создании социалистами коалиций с кем-либо. Обратила она внимание и на атаки со стороны некоторых электоральных конкурентов, в том числе, блока “Акум”. В данной связи лидер ПСРМ отметила, что всю предвыборную кампанию социалисты не критиковали “правые” партии, а только власть и тех, кто был у власти последние 9 лет.

– Всё это время мы старались избегать любого рода спекуляций, в том числе политических. Подчеркиваю, что до вынесения решений по поводу всех опротестований, которые ПСРМ подала в соответствующие органы, до признания мандатов Конституционным судом, мы не ведем никаких переговоров с какими-либо электоральными конкурентами и/или партиями. Мы ведем дискуссии лишь внутри партии и внутри будущей фракции. Любое решение мы будем принимать все вместе, это будет общее решение. Также мы общаемся с гражданами, потому что мы всегда находимся рядом с народом. Вы знаете, что мы проводили Дни политического информирования населения задолго до избирательной кампании, и мы продолжили делать это и после нее. В субботу и воскресенье мы пообщались с десятками тысяч граждан и раздали десятки тысяч газет, – сказала она.

Гречаный также подчеркнула, что команда избранных депутатов ПСРМ является абсолютно консолидированной и решительно настроена на совместную работу для продвижения объявленных Партией социалистов приоритетов.

– Мы шли в эту кампанию побеждать. У нас самая большая фракция, у нас на 10 депутатов больше, чем в 2014 году. Мы верим в абсолютно каждого члена нашей команды и во всю команду ПСРМ, – добавила она.

Напомним, что сегодня все 35 избранных от ПСРМ депутатов подписали декларацию, в которой взяли на себя обязательство работать в законодательном органе страны только в рамках единой и сплоченной команды Партии социалистов, а также не допустить давление с целью предательства команды и проголосовавших за нее избирателей.