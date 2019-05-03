Гречаный: Мы преклоняемся перед подвигом участников Великой Отечественной войны! (ФОТО)

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Председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный приняла сегодня участие в торжественном приеме в честь Дня Победы, который был организован Ассоциацией ветеранских организаций “Echitate” для ветеранов Великой Отечественной войны.

Лидер ПСРМ передала ветеранам искренние поздравления от Президента Республики Молдова Игоря Додона и высказала слова благодарности за их вклад в Великую Победу. 75 лет назад на территории нашей страны шли жестокие, кровопролитные бои. Еще целый год прошел, прежде чем была завоевана Победа в Великой Отечественной Войне, отметила она.

– Сегодня сложно себе представить, что пережили люди, которые приближали Победу на полях этой страшной войны. Нет меры, которой можно было измерить их мужество, их стойкость, и весь ужас происходивших тогда событий. Мы преклоняемся перед подвигом участников Великой Отечественной войны. Их осталось не так много среди нас, и мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать их. Мы всегда будем рядом с ними, – сказала она.