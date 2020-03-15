Гречаный: Мы полны решимости и впредь действовать совместно для безопасности граждан!

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Председатель Парламента Республики Молдова, председатель ПСРМ Зинаида Гречаный обратилась с посланием по случаю Всемирного дня прав потребителей, который отмечается сегодня, 15 марта.

Зинаида Гречаный отметила в своем послании, что, учитывая возросшую глобализацию, в сегодняшних исключительных условиях очень важным фактором становится хорошая организация ответственных лиц в процессе принятия решений для защиты прав потребителей во всех сферах жизни и деятельности. В этом контексте спикер обратила внимание на организованный и скоординированный подход властей к предотвращению распространения коронавируса нового типа среди населения и стабильное функционирование учреждений.

– Существенным фактором является то, что эта ситуация нас объединяет – парламент, президента страны, правительство, органы власти и соответствующие учреждения. Мы полны решимости и впредь действовать совместно для безопасности граждан, – сказала Зинаида Гречаный.

Председатель парламента подчеркнула, что в этой ситуации важно соблюдать право потребителей на корректную информацию, чтобы не допустить манипулирования многочисленными спекуляциями, ложной рекламой или дезинформацией путем использования деликатной темы главных новостей.

– Достоверная информация, ответственность перед собой и окружающими, профессионализм ответственных лиц поможет нам минимизировать влияние пандемии на жизнь и деятельность граждан Республики Молдова, – подытожила Зинаида Гречаный.