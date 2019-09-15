Гречаный: Мы обязаны собрать в кулак весь наш потенциал и вернуть людям надежду! (ВИДЕО)

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Партия социалистов уже продемонстрировала высокий уровень ответственности за те населённые пункты, где руководили представители ПСРМ. В Окнице, Тараклии, Бассарабке и других районах и городах страны не были закрыты ни одна школа, ни один детсад. Социалисты сумели сохранить больницы и медпункты и категорически отказывались повышать тарифы, что усложнило бы жизнь граждан.

Об этом в рамках официального запуска избирательной кампании ПСРМ заявила спикер парламента, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный.

– Мы капитально ремонтировали дома культуры, учреждения образования и здравоохранения, строили стадионы и детские площадки, объекты социальной инфраструктуры. Мы продемонстрировали новый подход и политическую волю, мы честно служили людям. Сейчас перед нами стоят новые, амбициозные и смелые задачи. Это реализация инвестиционных проектов, воссоздание современных агропромышленных комплексов, субсидии в сельское хозяйство и производство. Мы поднимем на качественно новый уровень инфраструктуру городов и сёл Молдовы, подключим села к газоснабжению, водопроводу и канализации. Мы обеспечим качественный ремонт дорог, внедрим систему контроля публичных закупок и расходов публичных денег. Мы обеспечим социальную помощь и защиту каждому нуждающемуся гражданину, – сказала она.

Гречаный также отметила, что “это смелые задачи, но мы просто обязаны собрать в кулак весь наш потенциал, проявить характер и настойчивость, и вернуть людям сёла и города, работу и заботу государства, вернуть людям надежду!”.