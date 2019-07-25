Гречаный: Мы не преследуем цель создания “истории успеха” на бумаге

Гречаный: Мы не преследуем цель создания “истории успеха” на бумаге

Спикер парламента Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Люси Ребеккой Джойс в связи с завершением ее миссии в Республике Молдова.

Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений между нашими государствами, а также текущую политическую и социально-экономическую ситуацию в Республике Молдова.

– Отметила, что мы не преследуем цель создания “истории успеха” на бумаге. У людей большое доверие к нам, но и большие ожидания. Парламентское большинство это понимает, и мы полны решимости добиться успеха. Подчеркнула, что в настоящее время у Молдовы есть уникальный шанс осуществить реформы, ожидаемые гражданами, и освободить государство, – подчеркнула Зинаида Гречаный по итогам проведенной встречи. 

Спикер также поблагодарила внешних партнеров за поддержку и помощь, учитывая итоги произошедшего накануне официального визита в Европарламент.

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