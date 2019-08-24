Гречаный: Мы не позволим переписать историю и “смазать” исторический смысл дня 24 августа!

Председатель парламента Зинаида Гречаный обратилась с поздравительным посланием к гражданам по случаю 75-летия освобождения Молдовы от фашизма. Ниже приводим текст обращения без сокращений.

Уважаемые соотечественники, дорогие ветераны! Позвольте мне сердечно поздравить Вас со знаменательной датой – 75-летием освобождения Молдовы от фашистских захватчиков! Желаю Вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия в семьях!

В этот день – 24 августа 1944 года – в результате проведения знаменитой Ясско-Кишиневской операции, от фашистской оккупации был освобожден Кишинев. Ценой огромных усилий, героизма и самоотверженности всех участников тех событий, завершился один из самых трагичных периодов в истории нашего народа. За три года Молдова потеряла практически четверть своего довоенного населения.

Сегодня кое-кто пытается переписать нашу историю и связать нас по рукам и ногам тяжелой памятью поражения. Нам предлагают вместе с духовными сторонниками Антонеску отмечать день скорби. Напомню, что стремительное проведение Ясско-Кишиневской операции спровоцировало антиправительственное восстание в соседней Румынии 23 августа 1944 года и падение нацистского режима Антонеску.

Мы не позволим переписать историю, “смазать” исторический смысл дня 24 августа, забыть о том великом значении, которое имеет для нас победа, в приближении которой участвовали и наши соотечественники. 300 тысяч жителей Молдавии сражались на фронтах Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии, 18 из них стали Героями Советского Союза. Более 60 тысяч из них пали смертью храбрых.

Мы помним и чтим подвиг наших соотечественников тех времен. Мы должны передать правду о тех событиях будущим поколениям, чтобы они гордились своими героическими предками, которые самоотверженно сражались за наше будущее, за наше право быть свободными. Наша благодарность героям Великой Отечественной войны, самоотверженным труженикам тыла, послевоенному поколению, возродившему из руин города сёла нашей страны, безмерна.

Мы помним. Мы гордимся.