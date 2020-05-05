Гречаный: Мы намерены эффективно сотрудничать с Российской Федерацией во всех областях (ФОТО)

0

Председатель Парламента РМ встретилась сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Стороны обсудили актуальные вопросы молдо-российского сотрудничества.

Собеседники также рассмотрели действия по борьбе с коронавирусом в двух странах и подчеркнули важность взаимной поддержки в этом процессе.

– Поблагодарила руководство Российской Федерации за помощь, оказанную Республике Молдова в борьбе с Covid-19, и за готовность предоставить финансовую помощь, отметив ее важное значение для поддержания бюджетной стабильности страны. Выразила сожаление в связи с тем, что кредитное соглашение, переговоры по заключению которого велись с осени прошлого года и которое было адаптировано к новым реалиям, будучи столь необходимым для нашей страны, было опротестовано политическими оппонентами в Конституционном суде, которому предстоит принять решение по этому вопросу на заседании 7 мая этого года. Подтвердила серьезную заинтересованность молдавских властей в эффективном сотрудничестве с Российской Федерацией во всех областях и готовность к дальнейшему развитию молдо-российского политического диалога, – написала Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи.

Стороны обсудили также вопросы празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и подчеркнули, что Великая Победа была, есть и будет святой для наших народов, несмотря на то, что чрезвычайное положение сказалось на праздновании знаменательной даты в этом году.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.