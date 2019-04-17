Гречаный: Мы и дальше будем развивать сотрудничество с Госдумой РФ (ВИДЕО)

Гречаный: Мы и дальше будем развивать сотрудничество с Госдумой РФ (ВИДЕО)

Фракция Партии социалистов в полном составе совершает визит в Москву. Как рассказала председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, депутаты ПСРМ приехали в российскую столицу по приглашению Госдумы РФ и партнеров формирования в ГД. 

– С 2014 года у нас есть заключенное соглашение о сотрудничестве с партией “Справедливая Россия”, а с 2017 года – с партией “Единая Россия”. У нас тесное сотрудничество, мы постоянно обмениваемся какими-то делегациями, – сказала она в интервью “Россия 24”. 

Гречаный отметила, что это не первый подобный визит. В полном составе фракция ПСРМ впервые посетила Москву в 2015 году, но тогда в делегации было на 10 депутатов меньше – сейчас во фракции Партии социалистов 10 народных избранников.

– Мы развиваем это сотрудничество и мы приняли это приглашение. Думаю, что для моих новых коллег, которые впервые прошли в парламент, будет очень интересно познакомиться с коллегами из ГД. Мы будем и дальше развивать это сотрудничество, – подытожила она. 

 

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