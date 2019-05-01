Гречаный: Мы хотим, чтобы каждый человек имел право на труд, и чтобы этот труд оплачивался достойно! (ВИДЕО)

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Председатель Партии социалистов выступила на многотысячном митинге, организованном ПСРМ по случаю Дня солидарности трудящихся.

Зинаида Гречаный напомнила, что в 1890 году во многих государствах впервые отметили этот праздник. Проблемы, которые поднимались тогда, актуальны и сейчас, сказала она.

– 8 лет подряд мы, социалисты, собираемся на этот праздник, чтобы сказать, что мы хотим социальной справедливости, чтобы произнести те лозунги, которые звучали сегодня на марше. Мы хотим, чтобы каждый человек имел право на труд, и чтобы этот труд оплачивался по заслугам. Мы сегодня здесь, чтобы еще раз сказать нынешним властям, которые еще не успели уйти, но они уйдут: “Нет!” социальной несправедливости!”, – отметила она.

Председатель ПСРМ поприветствовала участие в митинге Президента Республики Молдова Игоря Додона и пригласила его на сцену. Кроме того, отметила она, в сегодняшних мероприятиях ПСРМ принимают участие представители Государственной Думы РФ – Артем Туров от “Единой России” и Олег Нилов от “Справедливой России”.