Гречаный: Мы должны сделать всё, чтобы все населенные пункты Молдовы были развитыми и процветающими, а их жители видели свое будущее у себя дома (ФОТО)

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Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаный накануне посетила свой избирательный округ, от которого баллотировалась и стала депутатом Парламента РМ. В частности, спикер побывала в родных Бричанах и Окнице.

Она поздравила жителей Бричанского и Окницкого районов с Днем независимости Республики Молдова, пожелав им здоровья, успехов и прекрасных достижений, и призвала любить свою страну и заботиться о ней.

– Прошедшие 28 лет были годами тяжелых испытаний и радостных достижений для всех нас и для Республики Молдова. За это время выросло целое поколение, которому предстоит развивать нашу страну и гордиться ею. И это не просто красивые слова, потому что от каждого из нас многое зависит. Любовь к своей стране – это не что-то абстрактное. Эта любовь начинается с заботы о родном доме, улице, селе, городе. Мы должны постараться сделать все, чтобы наши села и города, в центре и в регионах, были развитыми и процветающими, а их жители видели свое будущее у себя дома, – подчеркнула Зинаида Гречаный.