Гречаный: Мы должны сделать всё, чтобы все дети в Молдове росли в атмосфере любви и понимания

Гречаный: Мы должны сделать всё, чтобы все дети в Молдове росли в атмосфере любви и понимания

Председатель Партии социалистов поздравила жителей города Ватра с Международным днем защиты детей.

На своей странице в соцсети лидер ПСРМ отметила, что несмотря на то, что мы живём в веке высоких технологий и развитого общества, сегодня дети, в том числе в нашей стране, по-прежнему страдают не только от нехватки любви, отсутствия внимания родителей, которых у многих ребят нет. Им также не хватает качественного и достаточного питания, условий для получения образования, занятий спортом, развития их способностей и талантов. 

– Воспитывая детей, создавая условия для их развития, мы растим будущих граждан, мы формируем будущее нашей страны. И мы должны сделать все возможное, чтобы абсолютно все дети в Молдове росли в атмосфере любви и понимания, чтобы они были здоровы и счастливы, чтобы над ними всегда было мирное небо, – подчеркнула Зинаида Гречаный. 

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