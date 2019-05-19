Гречаный: Мы должны поддерживать институт традиционной семьи как основу благополучия граждан, общества и государства! (ФОТО)

Гречаный: Мы должны поддерживать институт традиционной семьи как основу благополучия граждан, общества и государства! (ФОТО)

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный также приняла участие в Фестивале семьи, который прошел сегодня в Кишиневе, на площади Великого национального собрания. Фестиваль, организованный под патронатом Президента Республики Молдова, был приурочен к Международному дню семьи.

– Семья – самое главное в нашей жизни, это источник любви, преданности и взаимовыручки. От семьи зависит, какими вырастут дети, какое воспитание получат, какая система ценностей будет им привита. Именно здесь происходит связь поколений и передача накопленного опыта и мудрости. Семья была и остается хранительницей духовных, национальных и культурных традиций. Мы должны поддерживать институт традиционной семьи как основу благополучия граждан, общества и государства, – отметила лидер социалистов. 

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