Гречаный: Мы должны поддерживать институт традиционной семьи как основу благополучия граждан, общества и государства! (ФОТО)

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Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный также приняла участие в Фестивале семьи, который прошел сегодня в Кишиневе, на площади Великого национального собрания. Фестиваль, организованный под патронатом Президента Республики Молдова, был приурочен к Международному дню семьи.

– Семья – самое главное в нашей жизни, это источник любви, преданности и взаимовыручки. От семьи зависит, какими вырастут дети, какое воспитание получат, какая система ценностей будет им привита. Именно здесь происходит связь поколений и передача накопленного опыта и мудрости. Семья была и остается хранительницей духовных, национальных и культурных традиций. Мы должны поддерживать институт традиционной семьи как основу благополучия граждан, общества и государства, – отметила лидер социалистов.