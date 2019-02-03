Гречаный: Мы должны остановить разрушителей! (ФОТО)

Гречаный: Мы должны остановить разрушителей! (ФОТО)

Председатель Партии социалистов встретилась сегодня с жителями сел Михайляны, Трестияны, Коликауцы и Берлинцы Бричанского района. Участники встречи поговорили о той сложной ситуации, в которой оказалась сегодня наша страна, и мы, ее граждане.

– За 10 лет правления евроунионисты закрыли сотни школ, больниц, детских садов, разрушили предприятия, за бесценок приватизировали и распродали государственное имущество. В результате, жители нашей страны теряют рабочие места и, оказавшись в безвыходном положении, уезжают за границу. Эти проблемы непосредственно затронули и жителей сел Бричанского округа, – констатировала лидер ПСРМ. 

На встречах она рассказала об избирательной платформе Партии социалистов для Бричанского округа, о том, как Партия социалистов намерена решить проблемы, накопившиеся, как снежный ком, за годы правления евроунионистов.

– Вместе мы пришли к общему заключению: мы должны остановить разрушителей и не позволить им окончательно уничтожить нашу страну и наш народ. Вместе мы добьемся изменений к лучшему! – подытожила она. 

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