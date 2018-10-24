Гречаный: Мы должны больше производить и экспортировать, а не импортировать (ВИДЕО)

Только профессиональное правительство может вытащить Молдову из экономического и политического коллапса, в котором находится наша страна. Об этом в рамках интервью заявила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный.

– У нас есть возможность привлечь в страну инвестиции. Но мы должны обеспечить политическую и экономическую стабильность, – сказала она.

По словам бывшего премьер-министра Молдовы, наша страна должна воспользоваться преимуществами расположения между двумя крупными экономическими блоками – Европейским и Евразийским союзами.

– Мы должны больше производить и экспортировать, а не импортировать. К примеру, мы выращиваем подсолнечник, экспортируем его, а импорт подсолнечного масла в этом году увеличился в 9 раз! Сегодня наша экономика основана на импорте, потреблении и внешнем долге. Такая экономика не может привести ни к чему хорошему. Мы должны изменить отношение к нашей стране, – добавила лидер ПСРМ.