Гречаный: Мы должны больше производить и экспортировать, а не импортировать (ВИДЕО)

Гречаный: Мы должны больше производить и экспортировать, а не импортировать (ВИДЕО)

Только профессиональное правительство может вытащить Молдову из экономического и политического коллапса, в котором находится наша страна. Об этом в рамках интервью заявила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный. 

– У нас есть возможность привлечь в страну инвестиции. Но мы должны обеспечить политическую и экономическую  стабильность, – сказала она. 

По словам бывшего премьер-министра Молдовы, наша страна должна воспользоваться преимуществами расположения между двумя крупными экономическими блоками – Европейским и Евразийским союзами.

– Мы должны больше производить и экспортировать, а не импортировать. К примеру, мы выращиваем подсолнечник, экспортируем его, а импорт подсолнечного масла в этом году увеличился в 9 раз! Сегодня наша экономика основана на импорте, потреблении и внешнем долге. Такая экономика не может привести ни к чему хорошему. Мы должны изменить отношение к нашей стране, – добавила лидер ПСРМ.

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