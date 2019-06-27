Гречаный: Мы будем вечно помнить о тех, кто пожертвовал своей жизнью ради Победы в ВОВ (ФОТО)

– Миллионы человек пожертвовали своей жизнью ради Победы в Великой Отечественной войне. Мы будем помнить о них вечно, – сказала спикер.

Напомним, сегодня у спикера предстоит ряд важных встреч в Москве. Кроме того, как сообщает пресс-служба парламента, Зинаида Гречаный выступит на заседании Госдумы РФ.