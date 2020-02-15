Гречаный: Мы будем продолжать защищать права ветеранов и поддерживать их в сложных ситуациях

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Тысячи молдавских солдат и офицеров участвовали в боевых действиях в Афганистане, которые велись на протяжении почти десяти лет и завершились выводом советских войск 31 год назад. Сегодня мы чтим память героев, павших в боях, с болью в душе вспоминаем тех, кто погиб от ран и болезней. Мы солидарны с их семьями и товарищами, оставшимися в живых.

Об этом на своей странице в соцсети написала председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный.

– Мы отдаем дань уважения ветеранам за их мужество и героизм. Верные присяге, они с честью выполнили свой воинский долг. Мы благодарны им за то, что они продолжают служить примером чести и патриотизма для молодежи, – подчеркнула она.

Спикер также отметила, что “мы будем настаивать на том, чтобы каждый участник военных действий, каждая семья пользовались вниманием государства”.

– Первые меры по поддержке этой категории граждан действующий парламент принял на предыдущей сессии. Мы будем продолжать защищать их права и поддерживать в сложных ситуациях, – подытожила она.