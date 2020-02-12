Гречаный: Мы будем настаивать на выполнении обязательств, взятых перед партнерами по развитию (ФОТО)

Спикер Парламента РМ накануне провела встречу с Петером Эрикссоном, министром международного сотрудничества для развития Министерства иностранных дел Королевства Швеция.

В лице министра Зинаида Гречаный поблагодарила правительство Швеции за поддержку внедрения системы e-parlament. Эта система разработана для обеспечения прозрачности законодательного процесса, ее составной и неотъемлемой частью является система электронного голосования.

– Проинформировала официального представителя Швеции о ходе реализации этого проекта, а также о том, что в парламенте идет усиленная работа по внедрению новой системы. Мы хотим, чтобы народ Республики Молдова как можно скорее извлек пользу из прозрачности и максимальной информированности о законодательной деятельности, и чтобы шведский народ был убежден в своем важном вкладе в этот процесс, – отметила она.

Во время встречи также были обсуждены приоритеты руководства нашей страны.