Гречаный: Молдову и Россию связывают узы равноправного партнерства

Гречаный: Молдову и Россию связывают узы равноправного партнерства

Председатель ПСРМ поздравила российских коллег и партнеров формирования, а также весь народ РФ с государственным праздником — Днем России. Зинаида Гречаный от всей души пожелала россиянам крепкого здоровья, счастья и процветания под мирным небом России. 

Праздничная дата 12 июня объединяет всех граждан сегодняшней России, подчеркнула она. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации и провозглашен курс на создание справедливого демократического общества. День России стал точкой отсчета ее новой истории. За эти годы Россия стала политически и экономически стабильным государством. Это касается и обновления общества, и его финансового состояния, и авторитета на международной арене.

– Сегодня наши страны связывают узы равноправного партнерства. Уверена, что общее историческое наследие, единые духовные и культурные ценности, нерушимая связь человеческих судеб послужат надежной основой для дальнейшего развития доверительных отношений между нашими странами и народами, – отметила лидер социалистов. 

Напомним, что утром поздравление по случаю праздника своему российскому коллеге Владимиру Путину направил президент Молдовы Игорь Додон.

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