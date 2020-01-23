Гречаный: Молдове интересен опыт евразийского сотрудничества Армении

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Зинаида Гречаный встретилась сегодня и с послом Армении в нашей стране Дживаном Мовсисяном.

– Отметила, что между двумя странами и народами сложились очень хорошие отношения дружбы и сотрудничества. Я рада, что Республика Молдова стала вторым домом для армянской диаспоры, которая вместе с представителями многих других национальностей способствует развитию нашей страны, – написала Гречаный на своей странице в соцсети.

Во время встречи было отмечено значительное увеличение взаимной торговли в прошлом году, в 2019 году ее объем составил 4,5 миллиона долларов, из которых 3,5 миллиона долларов – экспорт молдавских товаров в Армению. В то же время спикер подчеркнула, что потенциал для развития сотрудничества между Молдовой и Арменией еще не освоен. Зинаида Гречаный также сообщила, что Молдове интересен опыт евразийского сотрудничества Армении, в том числе в качестве члена Евразийского банка развития.

Дживан Мовсисян подчеркнул полную открытость Армении к расширению сотрудничества с Молдовой, как на высшем уровне, так и между местными органами власти, обратив внимание на то, что у наших стран есть много общего, а это является дополнительным преимуществом во взаимоотношениях.

Посол Армении передал Зинаиде Гречаный официальное приглашение председателя парламента Армении совершить официальный визит в Ереван.