Гречаный: Молдова заинтересована в открытом, конструктивном и прагматичном диалоге со всеми внешними партнерами

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня на полях Форума председателей парламентов стран Евразии с председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимиром Андрейченко. В рамках беседы спикер отметила, что Республика Молдова заинтересована в открытом, конструктивном и прагматичном диалоге, со всеми внешними партнерами, как на Западе, так и на Востоке, в интересах жителей нашей страны.

– Отметила, что у нас сложились очень хорошие отношения на уровне глав государств, было бы важно установить более тесные контакты и на уровне парламентов. Пригласила своего белорусского коллегу совершить официальный визит в Республику Молдова, – написала Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети.

Стороны договорились расширять и углублять двусторонние отношения между парламентами на уровне профильных комиссий и групп дружбы. На встрече была подчеркнута необходимость расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, включая либерализацию грузоперевозок. В частности, речь шла об участии белорусских компаний в инфраструктурных проектах, инвестициях в производство на территории Республики Молдова с перспективой экспорта на европейский рынок, а также об экспорте сельскохозяйственной продукции. Следует отметить, что в 2018 году объем товарооборота между Молдовой и Беларусью составил 215,288 млн долларов США.

– Были единодушны в необходимости сотрудничества на региональной и международной платформах, поддержки интеграционных процессов на континенте. Подчеркнули хорошее взаимодействие и взаимная поддержка в международных организациях, была выражена открытость для дальнейшего сотрудничества, – подытожила председатель молдавского парламента.