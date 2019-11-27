Гречаный: Молдова заинтересована в опыте Израиля (ФОТО)

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Председатель Парламента РМ встретилась сегодня с Элиавом Белоцерковским, Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Республике Молдова, с резиденцией в Иерусалиме.

Спикер пожелала дипломату успехов в новой должности и выразила уверенность в том, что отношения сотрудничества и дружбы между Молдовой и Израилем будут динамично развиваться во всех областях. В частности, она высказалась за активизацию межпарламентского и торгово-экономического сотрудничества, учитывая огромный неиспользованный потенциал наших стран.

Зинаида Гречаный также отметила, что Молдова заинтересована в опыте Израиля в использовании передовых технологий в сфере предоставления качественных услуг гражданам, а также в привлечении инвестиций.