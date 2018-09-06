Гречаный: Молдова рискует войти в новый налоговый год без утвержденного бюджета (ВИДЕО)

Процедура утверждения бюджета Республики Молдова на следующий год, возможно, и в этом году не будет соблюдена.

Об этом в рамках программы “Acces direct” на телеканале “НТВ Молдова” заявила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный.

Лидер социалистов отметила, что на самом деле уже есть прецедент, потому что до выхода на каникулы в июле депутаты должны были обсудить концепт налогово-бюджетной политики, утвердить его и на основе этих изменений правительство должно было представить законопроект о госбюджете на будущий год. Но этого не было сделано.

– Когда будет сделано – не имею представления, не знаю и даже не обсуждается. Более того, боюсь, мы войдем в новый год без утвержденного бюджета по одной причине: правительство, чтобы понравиться электорату, предприняло ряд мер, не имеющих финансовой поддержки и поддержки со стороны их внешних партнеров, в том числе Международного валютного фонда, Всемирного банка. И конечно, они не согласятся утвердить бюджет, в котором есть дефицит и нет покрытия, – отметила Гречаный.

При этом, по ее словам, если даже будет выделено покрытие, есть риск, как и в прошлые годы, не получить полную обещанную сумму и вновь прийти к ректификации бюджета.

– Поэтому посмотрим, с чем они придут. У нас нет уверенности, что они придут с утверждением бюджета. Логически рассуждая, я думаю, что они пойдут по тем же позициям, которые разрешает им законодательство – исполнение бюджета на следующий год, 1/12 часть из бюджета этого года, который уже был ректифицирован из-за того, что они не получили достаточно средств из-за рубежа, – сказала Гречаный.