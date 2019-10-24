Гречаный: Молдова разделяет общие задачи ООН

Сегодня отмечается День Организации Объединенных Наций – наиболее представительной международной организации, объединяющей 193 государства мира. По случаю праздника спикер парламента Зинаида Гречаный выразила искренние слова признательности Организации Объединенных Наций за ту работу, которую она выполняет в интересах граждан Республики Молдова, а также граждан других стран.

– Республика Молдова разделяет общие задачи ООН, которые заключаются в поддержании и укреплении мира и безопасности, сокращении бедности и создании безопасной перспектив для жизни всех людей. Для достижения этих целей всем нам необходимо проявить больше понимания, а сотрудничество между государствами-членами должно развиваться на принципах взаимного уважения. Я убеждена в справедливости сбалансированной политики в решении глобальных проблем и в отношениях между странами. В этом отношении Организация Объединенных Наций обеспечивает наиболее прочную основу для развития эффективного и гармоничного сотрудничества как внутри организации, так и между государствами-членами, – отметила она.