Гречаный: Молдова рассчитывает на расширение потока инвестиций из Китая и возможность открытия индустриального парка в нашей стране (ФОТО)

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Председатель парламента Зинаида Гречаный выступила сегодня перед участниками Евро-Азиатского экономического форума, который проходит в китайском городе Сиань. Спикер от всей души поздравила хозяев форума – народ Китая – с предстоящим замечательным юбилеем – 70-летием Китайской Народной Республики, и пожелала дальнейшего впечатляющего развития, успехов и процветания.

– Мы с огромным интересом следим за теми грандиозными переменами, которые происходят в Китайской Народной Республике последние несколько лет. Структурная реформа в сфере предложения, благодаря которой в стране появились тысячи новых предприятий и были созданы миллионы рабочих мест, масштабная модернизация инфраструктуры, производственных отношений, гигантский скачок в информационное общество превратили Китай в одну из первых экономик мира и крупнейшего экспортера товаров. Китайская модель развития привлекает сегодня внимание всего мира. Огромное значение опыт Китайской Народной Республики имеет также и для нашей страны. Большой интерес вызывает у нас грандиозная инициатива генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина – «Один пояс – один путь», иными словами «Шелковый путь», и перспективы участия в ней Республики Молдова, – отметила председатель парламента.

Гречаный напомнила, что в 2014 году был подписан Меморандум об укреплении сотрудничества по совместному строительству «Экономического пояса Шелкового пути» между экономическими ведомствами Молдовы и Китая. Эта инициатива предоставляет нашим странам новые возможности и широкие перспективы для сотрудничества.

Реализация проекта с молдавской стороны диктует необходимость развития инфраструктуры автомобильных, железнодорожных, воздушных, морских подъездных путей для того, чтобы сделать дорожную ленту эффективной как для китайских товаров в Европе, так и европейских – в Китае, а также сбалансированной политики во всех областях (включая экономическую) для устойчивого развития всех народов, добавила она.

– Республика Молдова также рассчитывает на расширение потока инвестиций из Китая и возможность открытия индустриального парка в нашей стране. Уверена, что впереди у нас много совместных проектов и много совместных побед, – подчеркнула спикер.