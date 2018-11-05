Гречаный: Молдова может стать площадкой для сотрудничества между Западом и Востоком (ФОТО)

В минувшие дни представители Партии социалистов приняли участие в Днях политического информирования.

Депутаты, советники всех уровней, активисты ПСРМ провели встречи с гражданами, во время которых проинформировали их о политической ситуации в Молдове, ответили на вопросы, а также раздали свежий номер газеты «Социалисты». В этой газете можно узнать обо всех важнейших событиях с участием, как Партии социалистов, так и ее неформального лидера – Президента РМ Игоря Додона.

Как отметила на своей странице в соцсети председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, октябрь был насыщен важными международными событиями.

– Прежде всего, хочу отметить международные встречи и договоренности Президента Республики Молдова Игоря Додона. В частности, глава государства встретился с президентами Франции Эмманюэлем Макроном, Армении – Арменом Саркисяном, Турции – Реджепом Тайипом Эрдоганом, и Российской Федерации – Владимиром Путиным. Особо выделю итоги встречи Президента Молдовы с Президентом Российской Федерации, в результате которой достигнуты следующие договоренности: 1) об амнистии с 1 января 2019 года для трудовых мигрантов из Молдовы по 26 и 27 статьям Федерального закона «О порядке выезда и въезда в РФ», 2) о привлечении инвестиций в инфраструктурные проекты, 3) о снятии таможенных пошлин на экспорт в Россию ряда молдавских товаров (овощей, фруктов, плодоовощных консервов, винодельческой продукции), 4) о дополнительных бюджетных местах в российских вузах для студентов из Молдовы, – написала она.

По мнению лидера ПСРМ, успешные переговоры главы нашего государства с лидерами как западных, так и восточных стран, свидетельствуют о том, что Молдова может стать связующим звеном, площадкой для сотрудничества между Западом и Востоком, и получить импульс для собственного развития.