Гречаный: Молдова – многонациональная страна, в которой переплелись культуры всех живущих здесь народов (ФОТО)

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Зинаида Гречаный приняла сегодня участие в праздновании широкой Масленицы, организованном представительством Росструдничества, Русской общиной, газетой «Комсомольская правда» в Молдове, при поддержке посольства РФ и примарии Кишинева в центральном парке столицы.

Спикер пообщалась с участниками и посетителями праздничной ярмарки и попробовала традиционные блины, которые были приготовлены участниками празднества.

– Символично, что в этом году совпали праздники Мэрцишора и широкой Масленицы. Молдова – многонациональная страна, в которой переплелись культуры всех народов, проживающих на нашей земле. Сегодня мы все прощаемся с зимой и радуемся первому дню весны, мы печем блины – символы солнца и дарим друг другу символы весны – мэрцишоры, – отметила она.