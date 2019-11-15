Гречаный: Молдова и Израиль должны в полной мере использовать потенциал торгово-экономического сотрудничества (ФОТО)

Гречаный: Молдова и Израиль должны в полной мере использовать потенциал торгово-экономического сотрудничества (ФОТО)

Председатель парламента Зинаида Гречаный встретилась сегодня с группой бизнесменов из Израиля, которые находятся в Молдове для участия в Форуме “Moldova Business Week 2019”.

Спикер отметила во время встречи, что Республика Молдова и Государство Израиль должны в полной мере использовать потенциал торгово-экономического сотрудничества.

– Подчеркнула, что израильские достижения и инвестиции приветствуются в нашей стране, мы очень рассчитываем на них, особенно на вклад израильских бизнесменов родом из Республики Молдова. Вице-председатель Молдо-Израильской Торговой палаты Орит Клейман рассказала о намерении израильских компаний инвестировать в экономику Республики Молдова в сферах здравоохранения, информационных технологий, туризма, финансового рынка и высокопроизводительного сельского хозяйства, – сообщила Гречаный на своей странице в соцсети. 

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