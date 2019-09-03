Гречаный: Молдавские военные всегда оставались примером патриотизма, смелости и преданности принятой клятве

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Председатель молдавского парламента сегодня поздравила министра обороны Павла Войку, генералов, офицеров, сержантов и солдат, ветеранов и военных в запасе – с 28-й годовщиной создания Национальной армии Республики Молдова и пожелала им здоровья, веры и достижений в благородной миссии обороны Республики Молдова, а их семьям – мира и процветания.

Спикер отметила, что за 28 лет Национальная армия вместе с народом и государством Республика Молдова претерпела много преобразований, которые сопровождали порой сложные периоды эволюции за годы независимости нашей страны. В то же время военные всегда оставались примером патриотизма, смелости и преданности принятой клятве, добавила она.

⁃ Процесс реформирования Национальной армии в профессиональную продолжается, но мы можем с уверенностью сказать, что гордимся нашими военными, настоящими послами страны в учениях и миссиях с международным мандатом. Блестящая работа в международных миротворческих миссиях, а также в миссиях, связанных с ликвидацией стихийных бедствий в стране, подтверждает их высокое чувство долга и профессионализма, – подчеркнула она.

3 сентября – день благодарности народа Республики Молдова всем военнослужащим, которые с преданностью и самоотверженностью служат Отечеству, защищая мир, суверенитет и нейтралитет страны, подытожила Гречаный.