Гречаный: Молдавские власти заинтересованы в расширении сотрудничества с Францией во всех областях (ФОТО)

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с делегацией Группы дружбы Франция-Молдова Национального собрания Французской Республики, которая находится в Молдове по приглашению спикера. Делегацию возглавляет Жан-Мишель Мис, председатель Группы дружбы Франция-Молдова.

– Обменялись мнениями по различным направлениям молдо-французских отношений и возможностям их развития. Отметила хороший уровень двустороннего торгово-экономического сотрудничества (в частности, в Молдове действуют более 200 предприятий с французским капиталом), а также межпарламентских и гуманитарных связей, в том числе в сфере франкофонии. Подтвердила заинтересованность молдавских властей в расширении сотрудничества с Францией во всех областях, включая инвестиционную, подчеркнув твердую приверженность защите иностранных инвестиций, – подчеркнула Гречаный на своей странице в соцсети.

Со своей стороны, Жан-Мишель Мис высказал позицию своей страны о поддержке реформ, осуществляемых правящей коалицией Республики Молдова, и указал на открытость Французской Республики для развития отношений с нашей страной. В связи с этим стороны сошлись во мнении относительно целесообразности активизации молдо-французских отношений на региональном уровне.

