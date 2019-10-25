Гречаный: Молдавские власти готовы развивать многосторонний диалог с Советом Европы (ФОТО)

Гречаный: Молдавские власти готовы развивать многосторонний диалог с Советом Европы (ФОТО)

Председатель Парламента РМ встретилась сегодня и с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич на Европейской конференции председателей парламентов, которая завершает свою работу в Страсбурге. Спикер поблагодарила Совет Европы за всестороннюю поддержку, оказанную Республике Молдова, с тех пор как наша страна стала членом этой организации.

– Подчеркнула полную готовность властей, в том числе парламентского большинства, развивать многосторонний диалог с Советом Европы. Отметила, что Республика Молдова по-прежнему нуждается в поддержке и руководстве со стороны ЕС, в частности, в действиях по реформировании правосудия, борьбе с коррупцией и отмыванием денег, обеспечению надлежащего управления и свободы средств массовой информации и других, – написала Гречаный на своей странице в соцсети. 

В этом же контексте она высоко оценила недавнюю экспертизу Совета Европы по проекту Стратегии реформы правосудия на 2019-2022 годы.

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