Гречаный: Мой голос – за примара-хозяйственника, который будет заботиться о Кишиневе и его жителях (ВИДЕО)

Председатель Партии социалистов этим утром проголосовала во втором туре выборов генерального примара Кишинева на своем избирательном участке.

Как рассказала Зинаида Гречаный журналистам, свой голос она отдала за примара-хозяйственника, который будет заботиться о Кишиневе и его жителях, и о том, чтобы Кишинев действительно стал привлекательным и комфортабельным городом.

– Это очень важно для всех. Думаю, что сегодня все идут на выборы с хорошим настроением и с надеждой на то, что у нас будет действительно хозяйственный примар, который будет не разрушать столицу Республики Молдова, а сделает ее процветающей, чтобы мы все ею гордились, – сказала она.

Председатель ПСРМ также отметила, что в этом направлении еще многое предстоит сделать, однако “все мы хотим, чтобы Кишинев соответствовал своему гимну”.

Напомним, сегодня проходит второй тур выборов генерального примара Кишинева. За победу борются два кандидата: кандидат ПСРМ Ион Чебан, занявший первое место в первом туре голосования, и кандидат так называемых проевропейских сил Андрей Нэстасе. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.