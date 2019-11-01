Гречаный: Многонациональный народ – главное богатство Молдовы

Гречаный: Многонациональный народ – главное богатство Молдовы
Мирное сосуществование, терпимость и взаимное уважение между народами, которые живут и трудятся в нашей стране, стали визитной карточкой Республики Молдова. Об этом на Форуме этносов заявила председатель парламента Зинаида Гречаный. 

Председатель парламента выступила с поздравлением по случаю 30-летия со дня основания этнокультурного движения в РМ. Гречаный отметила, что многонациональный народ – главное богатство Республики Молдова.
– Только общими усилиями мы можем ликвидировать бедность, остановить миграцию и добиться экономического роста. Рассчитываем на поддержку представителей всех этносов для реализации этих целей, – сказала она. 
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