Гречаный: Мне хотелось бы, чтобы слова «Произведено в Молдове» звучали гордо (ВИДЕО)

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Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный обратилась с приветствием к участникам проходящего в Кишиневе второго Молдо-Российского экономического форума, выступив на пленарном заседании «Новые политические реальности. Новые возможности для экономического сотрудничества». Зинаида Гречаный отметила, что для Республики Молдова этот форум означает новый этап в развитии как молдо-российских отношений, так и экономического развития Молдовы.

– Я вспоминаю первый Молдо-российский форум, который проходил в Кишиневе в прошлом году. Тогда бизнесмены из России говорили: мы готовы инвестировать в экономику Молдовы хоть миллиард долларов ежегодно, но обеспечьте нам политическую стабильность. И это было очень важно. Именно обеспечением этой политической стабильности сейчас занимается новое парламентское большинство совместно с Президентом Республики Молдова Игорем Додоном, совместно с правительством, – сказала она.

Говоря о специфике отношений бизнеса и власти, Зинаида Гречаный отметила, что эта специфика должна быть одна: бизнес и народ проторили те дорожки, по которым должна двигаться власть. Власть не должна идти вспять.

В заключение председатель парламента пожелала всем участникам форума удачных сделок, удачных бизнес-проектов, что будет в интересах и молдавских, и российских бизнесменов.

Зинаида Гречаный добавила, что ей, как гражданину Молдовы, хотелось бы, чтобы инвестировать в нашу страну было выгодно, а слова «Произведено в Молдове» звучали бы гордо.