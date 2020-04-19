Гречаный: Мира и света в ваших душах и домах!

Гречаный: Мира и света в ваших душах и домах!

Пасхальное поздравление председателя Парламента РМ. 

Дорогие соотечественники! 

Поздравляю вас со светлыми праздниками Святой Пасхи и желаю вам провести их в мире и согласии. Желаю всем больным исцеления, страдающим – радости, счастливым – сохранить это благословение и поделиться им с другими христианами.

В этом году мы отмечаем пасхальные праздники в особых условиях. Однако отказ от мер безопасности в нынешней ситуации был бы безответственным со стороны властей. Благодарю вас за соблюдение режима карантина, введенного в вашем населенном пункте, который призван защитить людей и предотвратить распространение вируса. Я уверена, что мы сможем совместными усилиями преодолеть пандемический кризис как можно скорее и вернуться к нормальной жизни и нашей повседневной деятельности.

Несмотря на ограничения, мы вместе и мы рядом. Боже, благослови всех нас. Мира и света в ваших душах и домах. Счастливой Пасхи!

Христос воскрес!

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